Встреча подруг: Решетова облачилась в широкие джинсы, а Рудова — в мини-юбку

Анастасия Решетова в прошлом году стала мамой. Она подарила сына Ратмира своему возлюбленному Тимати. Для девушки этот опыт материнства стал первым, но она быстро научилась справляться с ребенком. Как известно, модель дружит с Натальей Рудовой. Актриса стала одной из первых, кто побывал в гостях у пары и познакомился с их наследником. Не только из-за ребенка, но и карантина, девушка теперь почти не покидает дом.

Однако накануне Решетова покинула свое любовное гнездышко, чтобы развеяться. Она провела день со своей подругой. В соцсети Рудова поделилась совместным фото. Избранница Тимати облачилась в майку и трендовые широкие джинсы с высокой талией. А вот Наталья на карантине активно занимается спортом, поэтому предстала в мини-юбке и спортивном топе.

«Наконец обсудили актуальные проблемы в сфере политики, здравоохранения и экологии. Мы абсолютно солидарны с участниками G7-саммита и также обеспокоены чрезмерным количеством выбросов углеводорода в атмосферу. P.S. Да шучу я, просто встретились поржать и поесть офигенный хавчик», — написала артистка.

Многие поклонники восхитились девушками. Некоторые одарили их комплиментами. «Две нереальные красотки!», «Как же круто такие фото мотивируют на ЗОЖ», «Ваууу, какая ты красотка. Просто огонь», «В таком одежде в гости ходите?», «Шикарная», «Вот длинноногие», — прокомментировали пост подписчики.