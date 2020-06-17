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«Глаз не отвести! Какие ножки»: жена Эмина блеснула эффектной фигурой в купальнике

Алена Гаврилова похвасталась бронзовым загаром, позировав на яхте.

«Глаз не отвести! Какие ножки»: жена Эмина блеснула эффектной фигурой в купальнике
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: Globallookpress.com)

Поклонники супруги азербайджанского певца считают, что Алена Гаврилова не только обладает безупречным вкусом, но и может похвастаться стройной фигурой без всякого изъяна. На одной из фан-страничек жены Эмина появился архивный отпускной снимок, который сама модель ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры пока еще официально избранница эстрадного артиста предстала в черном купальнике и полупрозрачном шифоновом халатике, блеснув эффектными формами. Фанаты Алены не оставили без внимания и тот факт, что жена музыканта обладает весьма соблазнительной фигурой и ей есть, что показать. Девушка сделала акцент на волнующую линию декольте и подчеркнула «бесконечные» ножки.

Модель Алена Гаврилова
Алена Гаврилова блеснула идеальной фигурой в купальнике (Фото: Instagram.com/agavrilova777)

Ранее Гаврилова подтвердила тот факт, что они с Эмином больше не пара. Супруги воспитывают общую дочку полуторагодовалую Афину. Но даже появление ребенка не помогло им сохранить гармоничные отношения. Агаларов и вовсе заявил, что хоть у них с Аленой не все получилось как они планировали, но он благодарен ей за каждый прожитый вместе день. Музыкант уточнил, что в будущем хотел бы иметь еще детей. Проигнорировав расспросы поклонников, относительно того, что побудило его поделиться такими откровениями.

«Вот вроде бы стройная, а все при ней. Такие плавные и мягкие линии, само очарование», «Бомбезная!!», «Такой и должна быть женщина! Эталон», «Глаз не отвести! Какие ножки», «Она мне очень нравится, всегда выглядит естественно. Нет и намека на вульгарность», «Изящная, не перестаем восхищаться», «Какая красивая линия декольте, загляденье просто», — такие комментарии появились в микроблоге модели.

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