«Хочу все, как у мамы»: Нюша показала, как можно стильно одеть годовалую дочку

Нюша недавно отметила годовщину со дня свадьбы с Игорем Сивовым. А завершение самоизоляции позволило девушке устроить праздник для мужа, которому на днях исполнилось 40 лет. На загородной вечеринке присутствовали сыновья мужчины от прошлых отношений. Все они повеселились на поле для гольфа. Мальчики очень любят свою маленькую сестру Симбу. Певица только год назад стала мамой, но прекрасно находит общий язык с детьми.

Как известно, долгое время Нюша скрывала девочку. Роды прошли в Майами, а потом она привезла ребенка в Москву. Когда кроха окрепла, то родители сразу стали ее брать в путешествия. Сейчас Симба неразлучна с мамой. Она не только бегает, но уже и говорит, а также поет песни. 16 июня артистка поделилась новыми снимками с наследницей. Она показала, как они проводят летние дни на лужайке у дома.

Нюша предстала без макияжа. Она собрала локоны в небрежный пучок, а также облачилась в худи и шорты. Ее годовалая дочка бегала рядом в сером стильном костюме с гороховым принтом. В какой-то момент кроха попыталась отнять у мамы чашку с кофе, но певица ее повалила и одарила поцелуем.

«От туфель до чашки кофе, хочу все, как у мамы», — написала звезда, говоря о наследнице.

Поклонников умилила семейная идиллия. «Копия отца», «Какие милые. Две красотки», «Боже, какие милые принцессы», «Вся в маму», «Какая красавица», «Ню, ты без макияжа, просто принцесса», «Такая лапочка», — прокомментировали пост подписчики.