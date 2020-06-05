Мамино счастье: Нюша с малышкой Симбой спела дуэтом

Полуторагодовалая дочка певицы с удовольствием не только танцует, но и поет.

Маленькой дочурке певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова Симбе только полтора годика, но девочка уже проявила многие свои таланты. Например, кроха очень любит танцевать под «Калинку» и чуть услышит знакомую мелодию, как тут же пускается в пляс на радость маме и папе.

А еще звездная наследница умеет и любит петь. Вместе с мамой девочка исполнила песенку про кошку. Малышка Симба с удовольствием и очаровательной улыбкой подпевала родительнице. Свой дуэт с дочуркой Нюша сняла на видео и поделилась с фанатами в TikTok.

«Симбуся так много слов знает, такая умничка», «Видео безумно милое», «Какая прекрасная малышка», «Каак она так быстро выросла??? Она ж недавно только родилась», «Можно смотреть бесконечно, милота», «Милашка, она и вправду похожа на кошечку», «Маленькое солнышко», «Такая сладкая» — отзываются в комментариях фолловеры.