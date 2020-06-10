«Освоили игру аристократов»: Нюша в шелковом платье с корсетом блеснула в день рождения мужа

Нюша уже три года счастлива в браке с Игорем Сивовым. Влюбленные перебрались жить в загородный дом. А в 2018 году в Майами у них родилась дочка Симба. Поклонники больше года не видели лица ребенка. А теперь пара уже не скрывает свою наследницу. Певица быстро пришла в форму и возобновила концертную деятельность, но теперь большую часть времени она уделяет семье. А после двух месяцев карантина артистка поспешила поздравить мужа с днем рождения. 9 июня они оправились в загородный гольф-клуб «Завидово», где устроили праздник.

Отметим, что Сивов ранее был женат. После развода он поддерживает теплые отношения с сыновьями. На вечеринку он привез не только Нюшу с дочкой, но и наследников от прошлых отношений. Они провели день, играя в гольф. Именинник был в белых шортах и поло, а его супруга облачилась в шелковое мини-платье с корсетом кремового цвета. Играть на каблуках неудобно, поэтому образ она дополнила кроссовками. На праздник также приехала Елена Летучая со своим мужем и подруга пары — президент федерации санного спорта России Наталья Гарт.

«Наконец-то наступило лето! Июнь! Эра близнецов! Погода сегодня выдалась на славу! Освоили игру аристократов, неспешный и размеренный гольф P.S. Игорь, с днем рождения! И спасибо за прекрасный день», — написала Гарт.

А вечером все собрались в доме. Нюша уже в черном мини-платье под пение и ритмичную музыку вынесла большой торт со свечками. Сивов загадал желание и поцеловал супругу. К слову, бегала среди гостей и дочка именинника. Она позволила себя накормить и вела себя спокойно. Сыновья именинника любят сестренку и не упускают возможности с ней поиграть.

На следующий день Нюша и ее возлюбленный продолжили играть в гольф и развлекать гостей. Певица выглядела счастливой рядом со своим избранником.