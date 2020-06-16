«Ам!»: Тимати показал сынишке Ратмиру, как надо есть с ложечки

Знаменитый музыкант Тимати стал отцом во второй раз в октябре прошлого года. Его подруга, модель Анастасия Решетова, родила певцу сына Ратмира. Сейчас красавец малыш невероятно популярен у поклонников рэпера и инстадивы — за ним пристально наблюдают миллионы фолловеров, которые подписаны на звездную пару.

Ратмиру уже идет восьмой месяц. И настало самое время активно осваивать не только окружающий мир, но и расширять рацион. Вводить прикорм малышу помогает папа. Он с удовольствием знакомит сыночка с разными блюдами. И показал умилительные кадры процесса: как заинтересовывает наследника содержимым ложечки и отправляет ему его в рот.

«Ааам, отсюда вылетает — к тебе залетает! Аам!» — управляет ложечкой, словно самолетиком, папа.

Ратмирчик очень внимательно наблюдает за движениями ложечки, но еще внимательнее слушает папу. Ам! — и вот уже еда оказалась во рту крохи.

Тимати пошутил, подписав видео «хавчик». Следящие за творчеством рэпера сразу уловили намек: недавно музыкант вместе с коллегой по цеху, Джиганом, а также TikTok-блогером Даней Милохиным, записали песню и сняли клип с таким названием. Который, к слову, два дня держался в трендах YouTube на первом месте.