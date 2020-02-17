Часы по цене квартиры: Тимати носит на руке целое состояние

Не так давно отец двоих детей, Тимати, в блоге разместил селфи со своим котом на руках — как известно, у четы Юнусовых – Решетовых четверо породистых питомцев. И помимо хвостатого любимца подписчиков заинтересовал примечательный аксессуар на руке звезды. Портал Lenta.ru выяснил, что это швейцарские часы Richard Mille. Причем не из дешевых.

Это модель RM 056, корпус которой выполнен из сапфирового прозрачного стекла, браслет — из каучука. Причем это лимитированная коллекция марки, насчитывающая всего 5 экземпляров.

Журналисты издания пошли дальше и выяснили, сколько стоит эта лимитка. Оказалось, что цена ВИП-аксессуара сопоставима с элитной недвижимостью в Москве. То есть в среднем на различных торговых онлайн-площадках стоимость часов насчитывает порядка полутора миллионов евро. К примеру, за эту цену (в рублях почти 100 млн) в столице страны предлагают апартаменты в одной из высоток квартала Москва-Сити.

Тимати не в первый раз демонстрирует роскошь при демонстрации подобных аксессуаров. Несколькими постами ранее в том же «Инстаграме» певец размещал фото, на котором он держит огромных размеров сумку Birkin от Hermès. Известно, что это одна из топовых моделей, за которой охотятся многие модницы мира. Учитывая размер аксессуара на фото, цена у данной модели — соответствующая. А на вопрос от одного из подписчиков под этим фото, почему Тимати любит все большое, звезда коротко ответил: «Комплексы маленького человека».