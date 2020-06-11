«Джига, братан, спас мою карьеру»: клип Тимати и Джигана бьет рекорды на YouTube

Накануне музыканты Тимур Юнусов и Денис Устименко выпустили совместный трек и опубликовали клип на него в YouTube. Рэперы записали песню после примирения друг с другом, и в композиции отразили случившиеся за эту весну события и неурядицы своей жизни, а также наиболее заметные в шоу-бизнесе темы.

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За полдня клип Джигана и Тимати посмотрели более полумиллиона пользователей, а на 11 июня счетчик просмотров уверенно приближается к двум миллионам. Сам Тимур Юнусов, реагируя на популярность нового творения, прокомментировал произошедшее в stories Instagram.

«Джига, братан, ты видишь эти слезы? Это слезы радости, братан. Спасибо тебе, что спас мою карьеру. Спасибо тебе, брат. Номер один в трендах YouTube. Я даже не мог поверить, после всего того, что было». Тимати

Вместе с Джиганом и Тимати рэп читал известный в TikTok блогер Даня Милохин. Клип построен на эпизодах, связанных с недавними событиями в жизни Дениса Устименко. Его знаменитые фразы «хавчик» и «петушки» обыграны в сюжете буквально, госпитализация в рехаб, после которой говорили, что он слетел с катушек, его развод с Оксаной Самойловой и другие, а также самого Тимура Юнусова.

Black Star высмеял объемы дизлайков, в которых последнее время тонуло его творчество, страсть к брендам, бургеры, свой талант рекламировать все и везде, и историю с Егором Кридом. Клип получился очень насыщенным и красочным.