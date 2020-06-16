«Оно греческое»: Наташа Королева поделилась мнением по поводу нового имени сына

Наташа Королева поделилась мнением по поводу нового имени сына. 18-летний наследник Тарзана и певицы внезапно решил пойти по стопам звездных родителей и подался в музыку. Как оказалось, подобное решение стало неожиданным и для Сергея с Натальей, ведь долгое время интереса к пению Архип не проявлял. Сейчас на счету юноши уже есть собственный трек «Бутылка вина» и собственный псевдоним – Грек. Впрочем, менять на него свое привычное имя, как дочь Валерии – Шена, Глушко-младший пока не планирует.

Журналистам Наташа рассказала, что имя сына переводится как «предводитель конницы». Поскольку звучит все – достаточно внушительно, Королева с аргументами отпрыска согласилась.

«Его имя – греческое. Он мне все обосновал. И я сказала: «Давай, Грек, дерзай», — приводит ее слова «7 Дней».

Большого артистического будущего Наташа своему сыну не прочит. Она считает, что парень сам способен разобраться с тем, что ему нравится. Контролировать уже взрослого юношу она не хочет, да и сам Архип в этом не нуждается – в любое занятие студент вкладывается по мере сил. Своим же рецептом Королева называет не только трудолюбие, но также везение и универсальность.

«Я все время говорю Архипу: «Развивай все свои скрытые таланты». И сама сколько живу, столько стараюсь так поступать, двигаться вперед», — подметила она.