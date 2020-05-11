«Очень похожи»: 18-летний сын Глушко и Королевой отыскал архивные снимки воевавшего прадеда

Аудитории в соцсети Архип рассказал, что даже побывал на месте захоронения родственника.

18-летний сын Сергея Глушко и Наташи Королевой отыскал архивные снимки с воевавшим прадедом. Сразу после трагической смерти мужа прабабушка Архипа получила соответствующую телеграмму, в которой сообщалось, что ее супруга, Григория Филипповича, похоронили в Любани, в Польше. Аудитории Архип рассказал, что в более младшем возрасте даже сумел посетить могилу смелого предка.

Поделился Архип и памятным снимком с солдатом. Так, некоторые комментирующие подметили, что с фотографии на них будто бы смотрит сам правнук. Глушко-младший поспешил публично выразить родственнику благодарность за содеянное.

«Спасибо прадеду за победу!!!», — написал он.

«Какой у вашего прадеда глубокий взгляд», «Вы с ним очень похожи», «Глаза одни, просто поразительно», — поделились впечатлениями от увиденного люди.