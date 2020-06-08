«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Наташа Королева заставила управляющих вычистить пруд в поселке Крекшино

Как отметил ее супруг Тарзан, певица начала тюкать людей.

Наташа Королева заставила управляющих вычистить пруд в поселке Крекшино
Королева устроила разнос на даче/http://globallookpress.com/

Культурист Тарзан в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его супруга, певица Наташа Королева, заставила управляющих почистить пруд в их закрытом поселке Крекшино. Там у звезд свой дом.

«У нас пруд около дачи. Мы там купаемся. Но в последнее время он был сильно засорен. Наташа сказала, что хватит смотреть на это дело. Начала тюкать людей, управляющих поселком. Началась возня. Наташа получает некоторое удовольствие от этого процесса. У нас там есть оппозиция. Наташа стала выяснять, где деньги, которые мы сдаем. Им очень не понравилось».

Тарзан

Как отметил Тарзан, пруд в итоге почистили. «Купили малька триста килограммов и запустили. Я в эти дела не лезу. На участке я придумываю креативную движуху. У нас, к примеру, есть слон. Он огромный. Сделан из искусственной травы», — сказал культурист.

Также он отметил, что часто к ним наведываются соседи — юморист Владимир Винокур с женой. «Они наши друзья. Раньше я к даче был равнодушен. Жил в городе и на дачу не рвался. Сейчас открыл такие вещи, на которые раньше не обращал внимания», — сказал супруг певицы.

Тэги

Наташа КоролеваНаташа Королева и ТарзанНаташа Королева последние новостиНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"ТарзанТарзан последние новости
Loading...