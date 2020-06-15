«Такой пресс скрывали»: Юлия Ковальчук в топе и мини-шортах похвасталась точеной фигурой

Певица порадовала поклонников пикантным фото и рассказала, по чему соскучилась за время карантина.

Юлия Ковальчук всегда обладала стройной фигурой. Даже после родов певица очень быстро вернулась в форму. Со своим мужем Алексеем Чумаковым девушка воспитывает дочку Амелию. Девочке уже почти три года, но родители предпочитают прятать ее от общественности. Но в начале лета артистка поделилась редким снимком с наследницей. Ее лицо осталось скрыто, но фанаты уверены, что девочка пошла в маму.

После двух месяцев самоизоляции звезды возвращаются к привычной жизни. Ковальчук тоже стала чаще бывать на природе. А накануне она поделилась домашним фото. Певица похвасталась точеной фигурой в мини-шортах и ярком кроп-топе. При этом белье девушка надевать не стала. Так в последнее время любит делать Ольга Бузова. Она не носит бюстгальтеры под свои наряды. Ковальчук также выставила одну ногу вперед, зрительно вытянув силуэт.

Артистка рассказала, что соскучилась по друзьям, концертам, танцевальным репетициям, красивым платьям и туфлям, а также шоппингу, поцелуям, вдохновению и рыбалке. Поклонники восхитились фигурой 37-летней певицы. Многие одарили ее комплиментами. «У вас так красиво», «Вы прекрасны, как же белой завистью я завидую Алексею», «Юля, выглядите просто отлично!», «Совсем девочка», «Такой пресс скрывали», «Шикарная фигура», — прокомментировали пост подписчики.