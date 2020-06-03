«Не нарваться на желчь и грязь»: Ковальчук объяснила, почему скрывает двухлетнюю дочь Амелию

37-летняя Юлия Ковальчук в недавнем интервью прокомментировала свое отношение к хейтерам. Так, возлюбленная шоумена Алексея Чумакова дала понять, что она старается фильтровать весь тот негатив и малоприятные отклики, которые некоторые подписчики оставляют в ее личном профиле. При этом экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что среди ее поклонников не так уж и много «язвительных особ».

К критике в своей адрес или другим нелицеприятным отзывам поп-исполнительница относится спокойной, считая комментарии некоторых людей абсолютно абсурдными. Если Юлия видит, что посторонние, по сути, люди пытаются как-то ее уколоть или задеть, она может позволить себе ответить в такой же колкой манере, но с юмором. Ковальчук старается не заострять внимание на каких-то мало значимых моментах, едких словах невоспитанных людей. Однако если хейтеры задевают ее семью, тут певица молчать не будет. По словам Юлии, она умеет быть беспощадной, как зверь или «самка» встанет защиту своих близких и не даст их в обиду.

Ко всему прочему, Ковальчук объяснила, почему они с мужем до сих пор скрывают двухлетнюю дочь от широкой публики. Так, певица заверила, что она не хочет, чтобы Амелия в столь юном возрасте сталкивалась с малоприятными персонажами, не контролирующими собственные измышления. Артистка недовольна тем, что некоторые люди позволяют себе задевать детей.