Жена Николаева обнародовала фото веселой вечеринки с Ковальчук и Чумаковым

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в Сети архивными фотографиями веселых посиделок с друзьями. Кроме нее и мужа, на фото можно увидеть таких знаменитостей, как Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

«Скучаю! Скучаю по таким вот вечерам и встречам! Ээээх!» — написала артистка в личном блоге.

Отметим, что композитор со своей супругой на самом деле сейчас не в самом худшем положении. Несмотря на отсутствие вечеринок, они все-таки имеют возможность прогуливаться по поселку без масок и перчаток, где живут, в любой момент, а также организовывать барбекю на приусадебном участке.

Не так давно Игорь Николаев похвастался отличным шашлыком, который собственноручно приготовил.