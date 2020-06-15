«Пять лет как один миг»: Юлия Ковальчук поделилась редким фото с Жанной Фриске в годовщину смерти

Жанна Фриске была популярной певицей. Весь мир переживал за звезду, когда стало известно о ее болезни. Однако победить рак певица не смогла. Она ушла из жизни в 40 лет, в 2015 году. У нее остался маленький сын Платон. До сих пор родные, близкие и друзья с трудом пытаются осознать, что артистка скончалась. 15 июня в годовщину ее смерти почтила память родственницы ее сестра Наталья. Друзья тоже вспомнили о девушке.

Юлия Ковальчук поделилась редким фото с Жанной. В кадре она обнимает певицу, облаченную в платье с мехами. Фриске на фото улыбается и выглядит счастливой. Именно такой она многим запомнилась — жизнерадостной.

«5 лет как один миг, 5 лет как один вздох, в глубине забиваю крик, громких слов не любит Бог. Верю, что тебе сейчас хорошо, что нет боли и страха нет, и неважно, как ты далеко, знай, до нас доходит твой свет…» — написала Юлия.

Многие отреагировали на ее слова. Алсу, Тимур Родригес и другие известные персоны оставили скорбящий смайлик в комментариях. Поклонники почтили память артистки и отметили, что до их пор ее любят и слушают ее песни.

«Жаль… все очень верили», «Жалко хороших людей, «Помним», «Как солнышко светилось, помним, не забудем, Царствие Небесное тебе», — стали писать подписчики.

Напомним, что сына Фриске — Платона — воспитывает ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев. Он не так давно признался, что живет с новой возлюбленной. С мальчиком он часто путешествует и теперь готовит его к школе. А вот с родителями певицы он находится в конфликте и не позволяет бабушке с дедушкой видеть внука.