«Моя маленькая»: сестра Фриске обратилась к Жанне в день ее смерти

15 июня 2015 года ушла из жизни Жанна Фриске. Когда ее сердце остановилось, певице было всего 40 лет, а ее сыну Платону – 2 годика. О том, что она смертельно больна (глиобластома) звезда узнала во время беременности.

В день смерти народной любимицы ее сестра Наталья написала трогательное послание в Instagram.

«5 лет… не верится. Как быстро летит время, нет ощущения, что тебя нет рядом… ну нет его!!! Такое чувство, что вот-вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая», — можно увидеть в личном блоге родственницы Жанны.

Родители Фриске тоже до сих пор не могут смириться с потерей, они хранят абсолютно все вещи любимой дочери и подарки ее поклонников. А мама певицы Ольга Владимировна практически каждый день приходит на могилу умершей наследницы и плачет там.

Ранее мы писали о сыне Жанны Платоне. Мальчик живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Ведущий заявлял, что не собирается искать замену его родной матери. Отец прилагает много сил в воспитании ребенка, стараясь выполнять роль обоих родителей. В этом году мальчик уже пойдет в школу (он занимался в подготовительном классе).

Популярный журналист выбрал для своего отпрыска элитное частное заведение в центре Москвы. Год обучения в нем составит около 1 млн 400 тыс. руб.