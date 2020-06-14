Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется все наследство семьи

Владимир не может сдержать слез, когда говорит о Платоне Шепелеве.

Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга пять лет назад, Владимир в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, кому достанется все наследство семьи.

«Все оформим на Платона, сына Жанны. Ребенок, когда вырастет, сможет заявить о своих правах на наследство». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, он не может сдержать слез, когда говорит о Платоне Шепелеве.

«Я каждый день ездил на рынок и покупал ему клубнику сразу после смерти Жанны. По два килограмма в день брал. Жалко, сейчас Платошки рядом нет. Надеюсь, что еще увижу его. Очень скучаю. Я от него первые два месяца после смерти Жанны не отходил. Натравили, конечно, его на нас. Трудно будет наладить контакт. Но со временем все уляжется. Я не сомневаюсь. Сердце все-таки не камень», — сказал убитый горем мужчина.

Напомним, что отец ребенка Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет Платону видеться с бабушкой и дедушкой. Как отмечал телеведущий, на это у него есть весомые поводы и веские причины. После смерти гражданской жены Шепелев, как известно, в пух и прах разругался с родителями Жанны Фриске.