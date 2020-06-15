Муцениеце об общем имуществе с Прилучным: «Даже если бы он забрал все, ну и ладно!»

В разговоре с Ксенией Собчак актриса призналась – деньги и дом – последние объекты, за которые она стала бы бороться при разводе.

Агата Муцениеце не готова была бы бороться с Павлом Прилучным за общее имущество. Напомним, 15 июня районный суд Москвы официально расторг отношения актеров. Брак мужчины и женщины просуществовал девять лет, а завершился достаточно мирно – бывшие влюбленные не стали делить нажитое, а Муцениеце не препятствовала общению Павла с общими сыном и дочерью. Сейчас же Муцениеце чувствует себя абсолютно свободной: снимает видео в соцсетях с откровенными танцами, а вечером, судя по всему, отправится отмечать новый этап в жизни.

В интервью Ксении Собчак Агата рассказала, что изначально не планировала конфликтовать с Павлом из-за имущества. Речь идет о квартире в Москве, загородном доме, нескольких автомобилях и бытовой технике. Муцениеце уверена – деньги – далеко не главное в жизни, даже если речь идет о совместно нажитом имуществе. Ранее супруги договорились – все имеющееся будет поделено примерно поровну, не считая того факта, что квартира в Москве стоит дешевле пентхауса.

«Я не тот человек, который будет делить имущество. Даже если бы он забрал все, я бы сказала – ну и ладно», — подметила она.

Рассуждая о недвижимости, Муцениеце заявила – она считает такое деление полностью обоснованным, ведь Прилучный в браке зарабатывал больше. Кроме того, Агата сама по себе дама самостоятельная, а значит, способна заработать желаемое сама.

«Жизнь не про имущество и не про коробки. Жизнь про любовь и взаимопонимание», — уверила она.