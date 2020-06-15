«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Ушла не с пустыми руками: суд официально развел Павла Прилучного и Агату Муцениеце

В понедельник, 15 июня, актеры документально перестали быть мужем и женой спустя 9 лет отношений.

Ушла не с пустыми руками: суд официально развел Павла Прилучного и Агату Муцениеце
Агата Муцениеце и Павел Прилучный/Фото: globallookpress.com

Головинский районный суд официально развел актеров Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги перестали быть мужем и женой спустя 9 лет законных отношений. Напомним, заявление на развод мать двоих детей подала после того, как Павел якобы поднял на нее руку. В разговоре с Ксенией Собчак Муцениеце подметила, что о совместной жизни с «мажором» не жалеет и искренне благодарна супругу за все пережитое, но теперь настал период двигаться дальше.

На заседании, как и планировалось, ни Муцениеце, ни Прилучный не появились. Их интересы представляли адвокаты. Сразу после того, как было принято итоговое решение, помощница Агаты созвонилась с ней, чтобы преподнести радостную новость. Судя по всему, собственного счастья Муцениеце в полной мере пока не прочувствовала – в разговоре с напарницей она призналась, что испытывает «странное ощущение».

Кроме того, стала известна судьба общего имущества и детей пары. Прилучный оставил бывшей жене дорогую иномарку и квартиру на Речном вокзале за 28 миллионов рублей. Сам же Павел остался с загородным домом почти в 400 квадратных метров. Препятствовать общению с Тимофеем и Мией Агата не стала – как и прежде, Павел сможет на время забирать сына и дочь к себе.

Тэги

Агата МуцениецеАгата Муцениеце и Павел ПрилучныйАгата Муцениеце последние новостиПавел ПрилучныйПрилучный и МуцениецеПрилучный новостиПрилучный развод
Loading...