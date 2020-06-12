«Лучший отец»: Прилучный заботливо нарядил маленькую дочь в свою футболку во время прогулки на пляже

Не так давно 32-летний актер Павел Прилучный вывез наследников – сына Тимофея и дочь Мию — в Санкт-Петербург. Папа и дети резвились у воды, много купались, кормили чаек и в целом выглядели очень счастливыми. Самые трогательные моменты с участием малышей Прилучный фотографировал для семейного архива, а некоторыми кадрами поделился с фолловерами.

Так, наибольшее внимание привлекли те фотокарточки, на которых четырехлетняя Мия перекусывает лавашом с начинкой, не забывая параллельно подкормить слетевшихся птиц. Чтобы девочка не замерзла, стоя у воды, Павел нарядил ее в собственную футболку, которая на ребенке смотрелась как полноценный сарафан. Успокаивающе действуют на человека и восхитительные прибрежные виды – при просмотре фотографий в ушах звенит большая вода.

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«Когда в семье есть личный фотограф», — подписал кадры Прилучный.

Люди же поспешили подметить: у Павла явно есть талант. Собственная дочь к объективе Прилучного стала еще очаровательнее, чем обычно. «Волшебный ребенок», Мия просто прелесть», «Сказочно красивые фото! Принцесса», «Фотограф из вас – что надо!»,«Лучший отец», — не остались в стороне от увиденного комментирующие.