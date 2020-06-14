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«Нежный цветок лотоса»: Высоцкая блеснула стройными ножками в белоснежном халате

Домашнее фото произвело сильное впечатление на ее поклонников в Сети.

«Нежный цветок лотоса»: Высоцкая блеснула стройными ножками в белоснежном халате
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press.

Юлия Высоцкая считает, что халат – особенный элемент дамского гардероба, настоящая находка для женщины. А в современном мире он уже перешел из кулуарной ниши в светскую.

Сейчас порой трудно понять, что именно надела женщина – домашний халат или модное платье-халат или платье-рубашку. Отечественные звезды при этом частенько публикуют снимки в своих аккаунтах именно в этом наряде, уже нисколько не стесняясь интимного налета фото.

Впрочем, поклонникам подобная откровенность их любимцев часто приходится по душе. Вот и на этот раз новый снимок Юлии Высоцкой в белом халатике произвел фурор в Сети. 46-летней актрисе каким-то непостижимым образом удается выглядеть блистательно даже в столь просто имидже.

На снимке жена Андрея Кончаловского уютно расположилась на стуле в обнимку с со своей собачкой, а подол халатика немного оголил стройные ноги звезды. Это не ускользнуло от глаз фолловеров.

«Ах, что за ножки!», «Нежный цветок лотоса», «Юля, вы супер!», «Восхищаюсь безгранично», — прокомментировали фото актрисы подписчики.

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Звездный стильхалатЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
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