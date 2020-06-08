«Завтрак мечты»: Высоцкая поддержала звездный тренд на демонстрацию утренних трапез

Юлия Высоцкая не удержалась от звездной моды демонстрировать свои завтраки в Сети. Ранее свою утреннюю трапезу регулярно показывала Яна Рудковская, каждый раз удивляя своих фолловеров изысканным убранством стола и диковинными блюдами.

Затем засветилась в Сети жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, которая отличилась тонким вкусом и лаконичностью, сервировав свой завтрак. А вот фигуристка Татьяна Навка хоть и выбрала для своего утреннего принятия пищи простое блюдо (яичница и сосиски), поставила на стол пышный букет своих любимых пионов, а также роскошную посуду.

Теперь же Юлия Высоцкая под хэштегом «завтрак мечты» показала, чем балует в начале дня своего мужа Андрея Кончаловского. На столе оказалась закрытая пицца и кофе с молоком. Однако думается, что под «мечтой» актриса имела ввиду вовсе не пищу, а любимого мужчину.