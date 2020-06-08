«А Тильда уже такая большая»: Лобода запечатлела своих дочерей на пикнике

Даже будучи беременной, 37-летняя Светлана Лобода не отказывалась от новых творческих предложений. Так, знаменитость участвовала в различных рекламных компаниях и фотосессиях. Кроме того, артистка посещала званые ужины и звездные вечеринки, появляясь на публике с заметно округлившимся животиком. Уже после родов украинская исполнительница также не стала засиживаться в декрете. Младшая дочка певицы появилась на свет в мае 2018 года. А уже спустя несколько недель после этого события Лобода прилетела в Москву из Штатов для того, чтобы принять участие в ежегодной национальной премии «Муз-ТВ».

Примечательно, что Светлана предпочитает не распространяться о своих детях и их отцах. Известно, что старшую наследницу поп-дива родила от танцора и хореографа Андрея Царя. В апреле Евангелине исполнилось девять лет. Ее младшей сестренке Тильде всего два годика. На личной страничке в Instagram Лобода поделилась редким снимком своих девочек. Артистка предусмотрительно сфотографировала Тильду так, чтобы поклонники не смогли рассмотреть личико крошки.

«Такой теплый день! Жизнь продолжается», — отметила Светлана, побывав с дочерьми на пикнике.

Напомним, что певица близко дружит с супругой шоумена Максима Галкина. Так, Лобода не раз бывала в гостях у Аллы Борисовны. Не секрет для многих, что примадонна отечественной эстрады уже давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь. К слову, старшая дочка украинской исполнительницы прекрасно ладит с шестилетней Лизой Галкиной.