«Руки царицы»: Лобода показала новую прическу и модный маникюр

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц в России. Обычно она редко бывает дома, поэтому карантин стал для нее мини-отпуском. Два месяца девушка посвящала время только своим дочкам Евангелине и Тильде. Так вышло, что дни рождения девочек были весной и отмечать их пришлось дома без гостей. За два месяца певица не потеряла форму, так как продолжала заниматься спортом. Но при этом звезда, как и ее коллеги, мечтала о посещении салона красоты.

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На днях успели преобразиться Анна Семенович, Алена Шишкова, Саша Савельева и другие знаменитости. Отправилась к мастеру и Лобода. На новом фото она похвасталась своим бьюти-преображением. Волосы артистки приобрели платиновый оттенок с ноткой золота. Также она поддержала тренд на челку. Также Светлана рискнула сделать модный маникюр. Она нарастила ногти, сделав одну из самых непростых форм для жизни — стилеты.

Поклонники поделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от нового образа певицы, а другим показался ее новый внешний вид безвкусным. Больше всего публику в Сети смутили острые ногти звезды. «Как жить с такими когтями», «Просто кайф, без лишних слов!», «Как же хороши», «Такая прекрасная», «Не просто красные ноготки!», «Да фильтр бомба», «Руки царицы», «Это же вульгарно!» — прокомментировали пост подписчики.