Жизнь научила: Кудрявцева, Лепс и Нилов отказались от алкоголя, чтобы больше зарабатывать

Сейчас в шоу-бизнесе наибольший успех приобретает тот, кто способен работать «без допинга».

Лера Кудрявцева, Григорий Лепс, Александр Нилов и другие знаменитости отказались от алкоголя, чтобы больше зарабатывать. Если еще несколько лет назад, чтобы получить тот или иной прибыльный контракт, ты должен был вливаться в коллектив и поддерживать разговоры за бокальчиком шампанского, то сегодня многое изменилось.

Продюсеры, режиссеры и создатели проектов чаще делают ставку на работоспособность и дисциплину. В свете случившегося с Михаилом Ефремовым (напомним, артист в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, которая повлекла смерть человека), журналисты поспешили вспомнить о звездах, которые стали убежденными трезвенниками, чтобы соответствовать критериям.

Так, Лера Кудрявцева на днях рассказала фолловерам в Instagram, что главным цензором в этом вопросе считает сама себя. Баловаться алкоголем Лера перестала достаточно давно, и не позволяет себе расслабляться даже на различных тусовках. Есть у телеведущей и другое объяснение – алкоголь всегда провоцировал у Кудрявцевой панические атаки.

Известный, в частности, благодаря «алкогольной» песне Григорий Лепс пытался бросить пить несколько раз, но регулярно возвращался к бутылке. Иногда артисту приходилось терпеть неудобства ради спора, порой Лепс «завязывал», чтобы привести тело в форму к лету, а однажды Григорий и вовсе бросил пить сразу на год.

«Чувствовал себя нормально, потому что сила воли хорошая!» — передает его слова «Комсомольская правда».

Сложнее всего борьба с алкоголем далась актеру Александру Нилову. Мужчина в один момент едва не оказался на грани жизни и смерти из-за пагубной привычки. Спасителем артиста стала жена – ради нее заслуженный артист полностью отказался от алкоголя и изо всех сил блюдет режим.

В ближайшее время справиться с пагубной привычкой предстоит и Ефремову. Ведь именно из-за нее многодетный отец может оказаться за решеткой на долгие годы.