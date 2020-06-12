Светловолосый и с веснушками: Куликова поделилась редким фото сына Вани от Матросова

В одном из интервью Мария Куликова призналась, что единственного сына она воспитывает в тандеме с экс-возлюбленным. Сейчас Денис Матросов живет с новой семьей. Нынешняя избранница актера — Ольга Головина родила ему еще одного наследника — в мае Федору исполнилось четыре годика. Сын Марии Куликовой — восьмилетний Ваня неплохо ладит и со своей мачехой, и с маленьким братиком. Артистка не возражает против того, чтобы мальчик бывал в гостях у отца и имел возможность общаться с семьей Дениса.

По словам Марии, их Ваня очень повзрослел за последнее время. Научился реагировать на шутки, стал понимать, что такое юмор и сатира. Единственное, что расстраивало знаменитость, так это месяцы на дистанционном школьном обучении. Куликова призналась, что весь этот процесс, связанный с уроками и домашними заданиями, отнимал у нее много сил. Актриса старалась держать своим эмоции под контролем и не срываться на ребенке по пустякам. Подобное стрессовое состояние постепенно сошло на нет. Как говорит Мария, им с Ваней даже удалось подтянуть некоторые предметы и улучшить оценки. И все благодаря тому, что Куликова контролировала весь процесс.

На личной страничке микроблога Мария поделилась редким снимком сынишки. Зачастую, Куликова публикует кадры с профессиональных фотосессий или фото со съемочной площадки. Сын актрисы от Дениса Матросова унаследовал от звездной мамы светлый оттенок волос. Ко всему прочему, у мальчика есть и веснушки.