«Мы в тандеме»: Куликова после развода продолжила общаться с Матросовым

Звезда «Склифосовского» воспитывает сына вместе с экс-супругом. По ее словам, у них больше нет никаких разногласий.

Мария Куликова более десяти лет прожила в браке с Денисом Матросовым. Даже появление на свет сына Вани не укрепило их отношения. В 2015 году они расстались. По словам актрисы, постепенно они с мужем стали отдаляться друг от друга и стали чужими. «Считаю, что на пепелище цветы не посадишь», — говорила артистка в передаче «Судьба человека». Спустя несколько лет она обрела новую любовь, а Матросов женился и теперь воспитывает еще одного сына Федора.

В новом интервью Куликова рассказала, как теперь складываются ее отношения с бывшим супругом. Как оказалось, они стали еще крепче и лучше, чем раньше. По словам актрисы, они вместе воспитывают сына Ивана, которому недавно исполнилось восемь лет.

«С Денисом мы в тандеме. В последнее время я не помню, чтобы у нас возникло какое-то разногласие в чем-либо», — отметила Мария.

По ее словам, не так давно Матросов поинтересовался, почему бы их наследнику не изучать китайский язык. Девушка не стала вставлять палки в колеса, а предложила съездить в школу и все подробно узнать. В итоге они сошлись во мнении, что китайский сложный, а вот английский и немецкий пригодятся ребенку в будущем.

Также Куликова не стала скрывать, что считает себя мягкой родительницей, а вот ее экс-муж другой в этом плане. Порой она позволяет сыну немного расслабиться и отложить уроки, за что потом девушка себя корит.

«В этом смысле я ужасна. Не приучаю сына к дисциплине. Зато мой любимый мужчина с этим справляется блестяще. У него для Ванька есть специальный устрашающий взгляд», — добавила актриса в интервью для издания «7 Дней».

Напомним, что Мария прославилась благодаря сериалу «Склифосовский», в котором играет с Максимом Авериным. Они очень близко дружат. Ходили слухи, что у них роман, но актриса быстро их пресекла.