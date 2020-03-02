Мария Куликова поселилась в пятистах метрах от дома бывшего мужа Дениса Матросова

Актер Денис Матросов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его бывшая жена, актриса Мария Куликова, живет совсем рядом с ним, буквально в полукилометре от его дома. Напомним, что 22 августа 2011 года у пары родился сын Иван. В январе 2015 года Денис Матросов и Мария Куликова развелись.

«Я вообще не сторонник разводов. Я никогда не был инициатором, но так жизнь складывалась. Например, когда мы с Машей расставались, то главная задача стояла не навредить Ване. Не навредить любимейшему нашему сыну, долгожданному. И вы знаете, Маша сохранила великую женскую мудрость, когда мы расходились». Денис Матросов

Как признался актер, сначала Мария Куликова хотела приобрести квартиру подальше от Дениса Матросова, чтобы пореже встречаться, но в итоге пошла бывшему супругу на уступки. «Мы нашли дом, который находится совсем рядом — 500 метров от меня. У нас ребенок полноценно впитывает любовь матери и отца. Это счастье», — заметил актер.

Как добавил Матросов, сын Ваня счастлив, что и мама, и папа рядом с ним. «Ребенок постоянно рядом с нами. Он крутится в наших новых семьях. Он впитывает нашу любовь», — подчеркнул он.