«Не готов к публичности»: экс-участник «Дома-2» Сэм Селезнев рассказал, когда покажет четырехмесячного сына

Про бывшего участника телестройки первых лет не забывают самые преданные зрители.

Экс-участник «Дома-2» Сэм Селезнев рассказал, когда покажет четырехмесячного сына. Малыш появился на свет у 41-летнего мужчины и его супруги Юлии спустя два года после узаконивания отношений. Для девушки ребенок стал вторым – ранее она уже воспитывала дочь. Появление маленького наследника стало для Селезнева радостным опытом. Скрывать имя ребенка родители не стали – сына они назвали Тимофеем, но его личико показывать супруги не спешат.

Селезневы на регулярной основе делятся совместными кадрами с мальчиком в личных микроблогах. Подписчиков же сильнее интересует, на кого похож маленький Тимоша. Журналистам Сэм пообещал – в ближайшее время он покажет лицо ребенка.

«Он пока не готов к публичности. Обязательно покажем, когда окрепнет», — приводит его слова портал dom2life.

Зрители «Дома-2» о Сэме не забывают, хотя с момента его ухода с проекта прошло 12 лет. В комментариях люди регулярно желают своему любимцу удачи, а тот отвечает поклонникам взаимностью.