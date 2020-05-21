«Хочется уберечь от хейтеров»: Черкасов рассказал, когда озвучит имя сына

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, когда он и его супруга Кристина Ослина смогут озвучить имя сына. Напомним, телеведущий впервые стал отцом в конце апреля. Мальчик стал для Андрея долгожданным первенцем. Сейчас родители скрывают от общественности лицо малыша, а также имя.

В четверг, 21 мая, Черкасов рассказал, что получил на руки первый документ мальчика – свидетельство о рождении. Однако, пока что назвать имя ребенка ни он, ни Кристина по-прежнему не готовы. Андрей мотивировал это тем, что хочет как можно дольше сохранить тайну малыша. Однако, Черкасов намекнул, когда именно сможет открыть общественности тайну.

«Близкие родственники знают, как зовут нашего сына. Для общественности имя мы озвучим позже, наберитесь терпения. Мы не собираемся продавать информацию, вы узнаете это от нас. Поймите, это наше родительское право – хотя бы полтора месяца уберечь ребенка от хейтеров и завистников. Прошу это принять», — высказался он в stories в Instagram.

Ранее в Сети звучали версии, что Черкасовы назвали своего наследника Марком. Позже Андрей сей факт опроверг, подчеркнув, что данные кем-то выдуманы и не соответствуют действительности.