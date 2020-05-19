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«Сладкий мальчик»: Черкасов поделился трогательным кадром с сыном

Ведущий «Дома-2» продолжает скрывать имя наследника от общественности.

«Сладкий мальчик»: Черкасов поделился трогательным кадром с сыном
Андрей Черкасов/Фото: https://www.instagram.com/p/B516Ybgom_B/

38-летний ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов поделился трогательным снимком с сыном. Малыш в семье экс-участников проекта появился на свет в последние дни апреля, с тех пор ребенок стал центром вселенной Андрея и его супруги Кристины. Сейчас счастливые родители посвящают наследнику все свободное время, не забывая делиться ощущениями от нового статуса.

Во вторник, 19 мая, Андрей разместил в личном микроблоге трогательную фотографию с малышом. В кадре мальчик удобно расположился в люльке, пока одухотворенный отец читает ему взрослую сказку. Уже с младенчества Черкасов приучает наследника к правильной литературе.

Андрей Черкасов с сыном
Андрей Черкасов с сыном/Фото: https://www.instagram.com/p/CAXsfFbqqDt/

«Папа, а можно не про этого Волкодава почитать, а про Колобка, Буратино или Крошечку-Хаврошечку?» — умилительно подписал кадр Черкасов.

Подписчики Андрея расхвалили ребенка и его папу на все лады. «Какой сладкий мальчик!», «Андрей, вы идеальный отец», «Как приятно наблюдать за идиллией в семье», — сошлись во мнениях они. Достаточно часто интересовались люди тем, как Черкасов и Ослина назвали малыша. Объявлять имя телеведущий пока не спешит.

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