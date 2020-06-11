«Они делятся по психотипам»: претендентки на сердце Криворотова разочаровали его своей предсказуемостью

Барбара стала для стоматолога одной из немногих, с кем общаться Антону было по-настоящему интересно.

Главный герой седьмого сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов по итогам участия в проекте разочаровался в предсказуемости претенденток. Об этом звездный стоматолог откровенно рассказал Алене Жигаловой в программе «Алена, блин». После обретения второй половинки доктор стал одним из самых востребованных медийных персонажей – Криворотов стал давать еще больше интервью, попутно делясь чувствами о возлюбленной – кубинке Барбаре Пино.

Так, Криворотов признался, что Барбара изначально покорила его своей скромностью и взвешенным подходом к жизни и отношениям. Девушка практически не участвовала в заговорах, и лишь однажды устроила Антону скандал, когда узнала, что тот якобы связался с ее бывшим мужем. После остальных дам у жениха остался неприятный осадок – он и представить не мог, что некоторые невесты способны так его разочаровать.

«У них у всех абсолютно прозрачные цели и задачи, а также мотивация. Они реально делятся по психотипам: ты прямо можешь увидеть по группам – вот это группа может вот это, а вот эти – вот это. От этих ты можешь ожидать такого шага, а вот от тех – другого. Дай попробую, вдруг нет? Блин, реально, правда. Выводы были сделаны соответствующие», — подметил он.

Отдельно уделил Криворотов внимание финалистке Лизе Адаменко. На протяжении проекта Антон регулярно разговаривал с пассией, пытаясь ее утихомирить, но остановить влюбленную в него даму ему не удавалось.

«Лиза постоянно что-то там чудила. Был один инцидент, когда по вине Адаменко одной девушке стало плохо психически. Я тогда вообще удивился такому ответу на реальность!», — подытожил Криворотов.