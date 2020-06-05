Очень личное: герой «Холостяка» Криворотов выпустил новую версию своего хита о любви на расстоянии

Герой седьмого сезона романтического шоу на ТНТ «Холостяк» Антон Криворотов вновь радует поклонников своим творчеством. Вместе с музыкантом Петром Дрангой медийный стоматолог выпустил обновленную версию своего хита 2018 года California. Теперь самый романтичный хит Криворотова – это трек California (Revised), и звучит он абсолютно по-новому, обращая внимание слушателей на чувственность ритмов.

Кроме того, в треке акцент больше смещен на текст. Эта композиция основана на реальных событиях из жизни звездного дантиста в период его прошлых отношений с девушкой, которая тосковала по нему из-за вынужденных постоянных перелетов Криворотова в США.

В тексте песни – цитаты из письма возлюбленной, девушка признается Криворотову в любви. Для музыканта это очень знаковый и важный хит.

«California – очень важная для меня композиция. Первоначальная версия трека была для меня стартом в моем серьезном увлечении музыкой и стала первой осознанной работой в музыке. В новой версии трека California (Revised) каждый найдет что-то близкое и знакомое, я уверен», — рассказывает Антон.

Напомним, Антон Криворотов в финале телепроекта «Холостяк» предпочел Лизе Адаменко модель Барбару Пино. Герой и победительница реалити до сих пор вместе – кажется, они не отходят друг от друга на шаг. За всю историю «Холостяка» на ТНТ это самые длительные отношения героя с участницей после проекта.