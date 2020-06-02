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Звездный гость

На стиле: «холостяк» Криворотов показал себя с длинными волосами

Звезда романтического шоу на ТНТ опубликовал снимок с роскошной шевелюрой.

На стиле: «холостяк» Криворотов показал себя с длинными волосами
Антон Криворотов. Фото: канал ТНТ

Прославившийся на телепроекте «Холостяк» на ТНТ стоматолог Антон Криворотов запомнился поклонникам короткостриженым. Однако такую прическу медийный стоматолог носил не всегда. Три года назад он выглядел совсем по-другому. В своих stories в социальной сети Instagram звездный дантист показал, какой была его внешность в 2017 году. И в этом длинноволосом мужчине с трудом узнаются черты героя шоу «Холостяк».

Антон Криворотов
Антон Криворотов. Фото: instagram.com/dr.krivorotov/

На архивном снимке Криворотов позирует рядом с Тимуром Родригесом. На стоматологе мегастильные очки тишейды, длинные волосы, зачесанные набок, а также густая борода.

Напомним, Антон Криворотов — 33-летний стоматолог, который стал героем седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. В финале проекта он выбирал между двумя красотками-моделями — 21-летней Лизой Адаменко и 27-летней Барбарой Пино. В итоге заветное колечко досталось мулатке Барбаре, с которой Криворотов до сих пор находится в отношениях.

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