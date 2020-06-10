«Лучше позже, но лучше»: Юлия Михалкова высказалась о личной жизни

Знаменитая модель, инстадива и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова продолжает привлекать внимание публики, хотя популярное юмористическое шоу покинула еще в прошлом году. У звезды множество поклонников, которые следят за каждым шагом любимицы.

Совсем скоро Михалкова вновь появится в эфире телеканала СТС, но уже в другом проекте. Знаменитость стала ведущей программы «Детский КВН» вместе с Михаилом Галустяном. Она будет выращивать новое поколение звезд юмора.

А вот что касается личной жизни Михалковой, которая тревожит многих фанатов, то тут не все так прозрачно, как с карьерой. Эффектная девушка рассказала, что думает о семье и детях, но для нее это очень ответственный шаг, и поэтому не торопится идти на поводу стереотипов и давления извне.

«Конечно, я думаю о семье и детях. Для меня эти два понятия неразрывно связаны», — рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro звезда. И подчеркнула: «Семья для меня — это великое дело, это любовь, взаимоуважение, ответственность. Семья — это навсегда. Поэтому лучше позже, но лучше, чем раньше и «лишь бы как».

Красавице приписывали множество романов, в том числе и с коллегами по «Уральским пельменям». Однако Михалкова опровергала слухи, и отмечала, что их команда была, скорее, второй семьей для нее.