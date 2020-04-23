«О, мой маникюр!»: Юлия Михалкова моет посуду десятки раз в день

Многие звезды в период самоизоляции отказались от услуг помощниц по дому и сами стали вести хозяйство. Кто-то из знаменитостей даже открыл в себе талант кулинара, как, например, Анна Семенович, которая радует блюдами собственного приготовления.

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Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась в своем инстаграме, что обожает мыть посуду. Несмотря на то, что дома у нее есть помощница — посудомоечная машина, актриса предпочитает намыливать тарелки своими руками. В самоизоляции количество подходов к раковине у нее увеличилось, о чем модель пожаловалась подписчикам.

«За предыдущую неделю я в среднем девять раз в день мыла чашки, тарелки, две сковородки, кастрюльку и серебристый дуршлаг», — сообщила звезда.

Она назвала это свое любимое занятие самым противоречивым — с одной стороны, ей доставляет удовольствие мыть посуду, еще и под любимую музыку. Или напевать самой. Это возможность погрузиться в свои мысли, подумать о вечном. Но с другой, частый контакт кожи с водой заставляет задуматься.

«О, бедные мои руки! О, мой маникюр! Спасают, конечно, крема, огуречные компрессы перед сном и легкий массаж кистей. Но надолго ли меня хватит?» — пожаловалась на побочный эффект от любимого занятия актриса.

Кто-то из подписчиков согласился со звездой: занятие действительно успокаивает и приносит удовольствие. Некоторые поспешили с советом защищать кожу рук.