«Словно ангел»: для прощания с мужем Костенко выбрала объемную белую мантию и укороченные шорты

24-летняя модель Анастасия Костенко выбрала для прощания с мужем трендовую белую мантию свободного кроя. Напомним, в минувшие выходные Дмитрий Тарасов внезапно вернулся в Москву, чтобы повидать любимую супругу и обнять дочерей. Влюбленные использовали каждую совместную минуту, чтобы насладиться друг другом, а в конце Костенко вдохновила мужа на свершения страстным поцелуем.

Для столь трогательного момента модель выбрала нетипичную для себя белую объемную мантию с капюшоном и короткие джинсовые шорты. Предпочитающая приталенные вещи мама двоих детей в этих вещах стала выглядеть более нежной и миниатюрной, что не могли не отметить комментирующие.

«Как приятно на вас смотреть!», «Настя словно ангел!», «Анастасия, вы просто прекрасны! Наблюдаю, и сердце радуется», — написали они. Некоторые, к слову, поспешили предположить, что Костенко может быть опять беременной, а свободными вещами скрывает интересное положение.