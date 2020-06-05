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«Мы планировали погодок»: Анастасия Костенко вспомнила свои вторые роды

Младшей дочери модели исполнилось четыре месяца.

«Мы планировали погодок»: Анастасия Костенко вспомнила свои вторые роды
Костенко вспомнила свои вторые роды/https://www.instagram.com/kostenko.94/

Супруга футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко в Instagram вспомнила свои вторые роды. Напомним, что в феврале нынешнего года она родила дочь Еву. Кроме того, в семействе есть еще одна наследница – Милана. Ей в июле нынешнего года исполнится два годика.

«Яркое солнышко за окном так эмоционально играло своими лучами на моем лице, что я проснулась и не верила своим глазам. Ничего не предвещало о начале момента, которого я ждала все это время. Мы хоть и планировали погодок, но все равно все получилось чудо-сюрпризом».

Анастасия Костенко

По словам Анастасии Костенко, Милана словно чувствовала, что у нее скоро родится сестренка. Перед сном она звала маму, целовала, обнимала ее. Не пускала родительницу даже в дамскую комнату. Кроме того, дочь, чувствуя, что скоро родится «конкурентка», смотрела все время в глаза матери.

Анастасия Костенко заметила, что для нее самое важное, чтобы дочери были здоровы. Все остальное они с отцом ребенка обязательно им дадут.

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