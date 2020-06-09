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Звездный гость

Елена Летучая в белом платье-сорочке появилась на праздновании дня рождения мужа Нюши

Игорь Сивов собрал друзей в загородном гольф-клубе.

Елена Летучая в белом платье-сорочке появилась на праздновании дня рождения мужа Нюши
Елена Летучая и ее муж. фото: globallookpress.com/

Завершение карантина в Москве совпало с несколькими праздниками. Свой день рождения 9 июня отметила дочка Ани Лорак София. Девочке исполнилось 9 лет. Певица устроила праздник на природе, куда пришел даже Филипп Киркоров, крестный именинницы. Еще один праздник в этот же день пришел в другую семью. Муж певицы Нюши Игорь Сивов празднует юбилей. Ему исполнилось 40 лет. Артистка утром поздравила супруга дома, а позже они с дочкой и сыновьями именинника от первой жены отправились в гольф-клуб.

Сивов созвал гостей на свою вечеринку. Елена Летучая была среди приглашенных на праздник. Телеведущая выбрала белоснежное платье-сорочку с кружевной оторочкой. Девушку сопровождал ее муж Юрий Анашенков, облачившийся в брюки и рубашку черного цвета. Снимком с гольф-поля звезда поделилась в соцсети.

«Приехали поздравлять чудесного человека. Все сказали лично, а фото на память, пока именинник принимает поздравления», — написала Летучая.

фото: instagram.com/elenapegas/

Поклонники восхитились женственным образом блондинки. «Какая красотка», «А белый вам к лицу», «Крутая пара», «Вау, завидуем», «Как на свадьбу», «Крутой наряд», «Платье офигенное», — прокомментировали пост подписчики. Тем временем счастливый именинник делился снимком с супругой и своими детьми. Нюша для такого случая облачилась в кремовое платье, а их дочка Симба предстала в шортах и белом платье.

фото: instagram.com/igorsivovv/

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