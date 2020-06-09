В одной гамме с мамой: дочка Ани Лорак блеснула в пышном черном платье в свой день рождения

Ани Лорак не скрывает, что всегда ставит семью на первое место. Певица после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу встретила новую любовь. Девушка строит отношения с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Однако весь карантин артистка провела со своей дочкой Софией. Они нарушали самоизоляцию, проводя выходные у Филиппа Киркорова, который является крестным отцом девочки.

А 9 июня наследнице Лорак исполнилось девять лет. Певица устроила по такому случаю детскую вечеринку на природе. Так совпало, что в этот день был снят режим самоизоляции, поэтому она со спокойной совестью позвала гостей на праздник. Сама артистка появилась на публике в черном силуэтном платье-бюстье. Она оделась в одной цветовой гамме с именинницей. София блеснула в свой день в черном пышном платье с белым воротником. Ее волосы украшали яркие пряди.

Киркорова пришел на вечеринку с Аллой-Викторией и Мартином. Певец был единственным, кто нарушил дресс-код и появился в желтой рубашке с принтом. Поклонники восхитились мамой и дочкой. «Какие красивые! Хорошо вам отметить», «Очаровательная девочка», «Прекрасная мама и красавица дочка», «Какие офигенные», «Крутые», — прокомментировали пост подписчики.

«Крестница моя любимая, с днём рождения! Сонечка, пусть все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбудутся.

Пусть твои победы, достижения и удачи, приносят радость родителям и успех тебе. Всегда рядом, твой крёстный», — написал Киркоров. Он вручил девочке цветы и коробку с модной обновкой.