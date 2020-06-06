«Стала еще шикарней»: Нюша в трендовых джинсах и локонами до талии позировала для фото

Нюша за последние несколько лет стал мамой и женой. Теперь певица строит отношения с Игорем Сивовым. У пары подрастает годовалая дочка Симба. На карантине пара проводит время в кругу близких. В гостях у них часто бывают наследники Сивова от первого брака. Певица нашла к ним подход. А также артистка не забывает про творчество. Недавно она выпустила новый трек вместе с Егором Кридом.

После родов Нюша быстро вернулась в форму. Артистка теперь снова с радостью позирует в бикини и облачается в облекающие лосины. Девушка также любит наряды в спортивном стиле и объемные худи. На новом фото певица похвасталась новым образом. Она предстала в широких джинсах, которые в тренде в этом сезоне, а также в бежевом топе. Артистка выпрямила локоны и продемонстрировала длинные локоны до талии.

Также она запечатлела себя дома в джинсах с высоко талией и белоснежном лонгсливе. Похоже, что Нюша нашла новый любимый образ.

«В этом году его, наверное, не будет у всех выпускников… Но наша планета возвращается в привычное русло, и мы все постепенно выходим из самоизоляции (я, честно, все еще в тех ритмах). Если учеба в школе была для вас ступенью в будущее, — идите смело и не жалейте об упущенном празднике — у вас их впереди великое множество. Я верю», — заявила артистка.

Поклонники поразились тому, как похорошела певица. Они одарили ее комплиментами. «Нюша, ты здесь так на Риту Дакоту похожа», «Что за прелесть? Ню, ты шикарнее с каждым днем», «Стала еще шикарней», «Словно Рапунцель», «Вам так идет этот стиль», — прокомментировали пост подписчики.