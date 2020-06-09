Обвиняемый в смерти курьера Михаил Ефремов оказался злостным нарушителем ПДД

56-летний актер до сих пор не расплатился со штрафами почти на 40 тысяч рублей.

56-летний Михаил Ефремов оказался злостным нарушителем ПДД. Так, журналистам удалось выяснить, что на момент трагедии на счету артиста значится множество штрафов, общая сумма которых равна 36 тысячам рублей. В последний раз Ефремов оставил свой внедорожник едва ли не посреди Садового кольца, надеясь заглянуть в давно облюбованный паб. Тогда Михаил просто не смог припарковать своего «коня» — судя по всему, уже к той минуте артист был не вполне трезв.

«Комсомольская правда» отмечает, что из всех квитанций восемь относятся к нарушениям парковки. Чаще всего иномарка преграждала путь движению возле дома в Плотниковом переулке – там проживает Ефремов. Свойственно Михаилу и превышение скорости: камеры наблюдения зафиксировали слишком быстрое движение «Джипа» по Садовому кольцу и проспекту Академика Сахарова.

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Припомнили Ефремову и другую историю 11-летней давности. Тогда Михаил устроил аварию на Астаховском мосту. Автомобиль артиста влетел в Ford, в котором на тот момент находилось 2 человека.