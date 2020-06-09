«А оживить не пообещал?»: вдова погибшего курьера требует для Ефремова наказания «по максималке»

За несколько дней до трагического инцидента несчастная женщина потеряла мать.

Вдова погибшего курьера Сергея Захарова требует для актера Михаила Ефремова наказания «по максималке». Журналисты перехватили женщину во время ее появления у больницы имени Склифосовского – туда она приехала, чтобы получить свидетельства о гибели мужа.

Журналистам вдова рассказала, что, несмотря на готовность Ефремова оказать посильную помощь ее семье, ни с ней, ни с кем-то из других родственников так никто и не связался. Что касается наказания для прославленного артиста, то россиянка уверена – Михаил должен получить максимальный срок.

«Знаете, это банально, но мой муж был самым лучшим, очень хорошим. Наказания Ефремов заслуживает по максималке. А вообще, оживить он мне мужа не пообещал?» — передает слова вдовы RTVI.

Кроме того, выяснилось, что буквально на днях в семье Сергея Захарова произошла еще одна трагедия. Двое суток назад ушла из жизни теща мужчины. Сейчас супруге водителя предстоит заниматься сразу двумя похоронами.

В компании, где до последнего момента трудился Сергей, мужчину характеризуют исключительно положительно. В пресс-службе предприятия рассказали, что позитивные отзывы о работе Захарова от клиентов стабильно поступали и до его гибели.

«Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми», — высказались там.

Тем временем, все желающие помочь вдове Сергея Захарова, могут отправлять средства по реквизитам:

Получатель: Ирина Михайловна С.

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