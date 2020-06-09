ТАСС: в крови задержанного Ефремова обнаружили следы наркотиков

В крови обвиняемого в глобальном ДТП актера Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков. Напомним, аварию со смертельным исходом режиссер и многодетный отец устроил поздним вечером 8 июня. Тогда стало известно, что у артиста в крови обнаружен алкоголь в дозах, значительно превышающих допустимые. Еще в понедельник Ефремов свою вину признал, но позже адвокат артиста заявил, что ничего похожего его клиент не озвучивал.

Сейчас же выяснилось, что в крови Ефремова помимо удушающих спиртов зафиксировано присутствие наркотиков. Этот факт корреспондентам ТАСС официально подтвердили в МВД. Силовики подметили, что речь идет о достаточно серьезных веществах, которые не сразу выводятся из организма, именно благодаря этому удалось установить нарушение. Позже в полиции акцентировали внимание — речь все же идет об остаточных следах веществ.

В документах, которые опубликовали сразу несколько Telegram-каналов, отмечается, что факт употребления алкоголя Ефремов на осмотре не отрицал. В общении с врачами Михаил вел себя достаточно расслабленно, а еще до того, как пострадавший скончался, обещал помочь мужчине вылечиться. Подлинность обнародованных бумаг пока не подтверждена.