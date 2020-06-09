«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

В футболке и без бюстгальтера: Агата Муцениеце выписалась из больницы

Актриса посетовала, что погода улучшилась за то время, что она провела под присмотром врачей.

В футболке и без бюстгальтера: Агата Муцениеце выписалась из больницы
Агата Муцениеце. фото: .instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце рассталась с Павлом Прилучным в феврале этого года. Актриса готовится к разводу с актером. Она не держит на него зла и даже не стала подавать заявление на алименты. Напомним, что ранее звезда «Мажора» выгнал супругу и детей из своего дома, когда находился в нетрезвом состоянии. Позже девушка призналась, что у актера бывают вспышки гнева. Но после неприятного инцидента супруги по-прежнему тепло общаются. Дочка Мия и сын Тимофей живут с мамой, но последние несколько недель путешествуют с отцом.

На днях стало известно, что Муцениеце находится в больнице. Ранее она жаловалась на проблемы с легкими. Прилучный, по данным СМИ, оплатил бывшей возлюбленной лечение, потратив 400 тысяч рублей. И 9 июня девушка поделилась радостной новостью, что выздоровела. Она сделала селфи в больнице. Агата предстала в пурпурной футболке и маске. Спустя несколько минут она направилась домой. Пальто ей пришлось держать в руках. Она посетовала, что погода улучшилась, пока она была на лечении. Ей было так жарко, что под футболку она не стала надевать бюстгальтер.

Фото: .instagram.com/agataagata/

Оказавшись дома актриса обрадовалась тому, что может пользоваться кондиционером. Она демонстрировала радостный вид. Также ей передали букет розовых пионов, что вызвало восторг у Муцениеце. Девушка выглядела отдохнувшей. Отметим, что дома ее не встретили, ни сын, ни дочка, так как малыши находятся с отцом в Санкт-Петербурге. Солнечный день они провели на пляже. Прилучный даже приодел дочку, купив ей новое платье.

Тэги

Агата МуцениецеАгата Муцениеце последние новостиЗвездный стильНовости googleПавел Прилучныйсостояние здоровья
Loading...