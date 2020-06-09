В футболке и без бюстгальтера: Агата Муцениеце выписалась из больницы

Актриса посетовала, что погода улучшилась за то время, что она провела под присмотром врачей.

Агата Муцениеце рассталась с Павлом Прилучным в феврале этого года. Актриса готовится к разводу с актером. Она не держит на него зла и даже не стала подавать заявление на алименты. Напомним, что ранее звезда «Мажора» выгнал супругу и детей из своего дома, когда находился в нетрезвом состоянии. Позже девушка призналась, что у актера бывают вспышки гнева. Но после неприятного инцидента супруги по-прежнему тепло общаются. Дочка Мия и сын Тимофей живут с мамой, но последние несколько недель путешествуют с отцом.

На днях стало известно, что Муцениеце находится в больнице. Ранее она жаловалась на проблемы с легкими. Прилучный, по данным СМИ, оплатил бывшей возлюбленной лечение, потратив 400 тысяч рублей. И 9 июня девушка поделилась радостной новостью, что выздоровела. Она сделала селфи в больнице. Агата предстала в пурпурной футболке и маске. Спустя несколько минут она направилась домой. Пальто ей пришлось держать в руках. Она посетовала, что погода улучшилась, пока она была на лечении. Ей было так жарко, что под футболку она не стала надевать бюстгальтер.

Оказавшись дома актриса обрадовалась тому, что может пользоваться кондиционером. Она демонстрировала радостный вид. Также ей передали букет розовых пионов, что вызвало восторг у Муцениеце. Девушка выглядела отдохнувшей. Отметим, что дома ее не встретили, ни сын, ни дочка, так как малыши находятся с отцом в Санкт-Петербурге. Солнечный день они провели на пляже. Прилучный даже приодел дочку, купив ей новое платье.