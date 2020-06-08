Без лишних слов: Прилучный перед расставанием оплатил для Муцениеце дорогостоящее лечение

Павел Прилучный перед расставанием с Агатой Муцениеце оплатил для бывшей возлюбленной дорогостоящее лечение. Напомним, 31-летняя актриса объявила о намерении расстаться с мужем после почти десяти лет брака после того, как Павел, по ее словам, поднял на нее руку, выгонял с детьми на улицу и разбил телефон. Муцениеце заявила, что все эти годы Прилучный ее подавлял, морально уничтожал и использовал ее ради своих целей. Примечательно, что сам артист слова жены ни разу не комментировал и ответными обвинениями не бросался. Лишь единожды он посоветовал поклонникам не вникать в сложившуюся ситуацию, поскольку она их не касается.

Судя по всему, прощение у Муцениеце Прилучный решил заслужить делом. Журналисты выяснили, что незадолго до того, как супруги разъехались, Павел оплатил лечение Агаты в больнице (знаменитость достаточно давно жалуется на проблемы с легкими). Из бюджета «мажор» выделил 400 тысяч рублей – эти деньги пошли на курс реабилитации в одном из самых известных клинических госпиталей столицы, сообщает People Talk.

Ранее Муцениеце в разговоре с Варнавой призналась, что Прилучный практически не пытался ее вернуть. Лишь единожды муж бросил ей фразу, смысл которой заключался в том, что если она захочет вернуться, то у нее есть шанс.