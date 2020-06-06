«Была пацан»: поклонники не узнали Агату Муцениеце на студенческом фото

Поклонники не узнали Агату Муцениеце на студенческом фото. В пятницу, 5 июня, актриса решила вспомнить старые-добрые времена и поделилась со своей аудиторией архивным снимком времен университета. Напомним, в 2008 году будущая жена Павла Прилучного переехала в Москву из Риги, где практически сразу поступила во ВГИК. Учебное заведение Муцениеце окончила с красным дипломом.

Так, в кадре Агата появилась в компании своих друзей по курсу. Судя по всему, снимок был сделан во время репетиции очередного спектакля, в котором всегда нежная Агата играла мальчика. Благодаря невзрачной черной шапке и белой майке отличить Муцениеце от парней практически невозможно. Довершает образ нарисованная турецкая бородка и огромная татуировка в виде абстракции на бицепсе.

«Я не могла не поделиться! В институте я была – пацан! Общага и море воспоминаний», — иронично прокомментировала снимок она.

«Неплохо так вас жизнью помотало», «Пацанка», «Агата, простите, но вы похожи на гопника», «Все равно красотка», «Не сразу вас узнали. Долго не могли понять, зачем нам чужие ребята в ленте», «Самое то в восточных сериалах сниматься», — оценили увиденное фолловеры.