Жизнь за городом: муж Леры Кудрявцевой запечатлел их подросшую дочку с ссадинами на лице

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили годовщину отношений. Они вместе уже восемь лет. Телеведущая не скрывает, что очень счастлива. Несмотря на страх, почти два года назад она стала мамой. Девушка родила дочку Марию. Хоть этот ребенок стал для нее вторым, блондинка очень волновалась. Теперь она каждую минуту посвящает младшей наследнице. С радостью помогает воспитывать кроху и хоккеист.

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Почти весь карантин супруги провели в загородном доме. Там Лера устраивала праздник по случаю деня рождения, а теперь наслаждается теплой погодой, гуляя с дочкой на лужайке. Похоже, что ее наследница где-то оступилась и упала. На новых кадрах некоторые поклонники разглядели у крохи ссадины на лбу. Также Макаров решил поиграть с малышкой на камеру. Он запечатлел, как девочка показывает, как смеется Баба-Яга, а потом, как летают гуси-лебеди.

Маша в черной майке и с маленьким хвостиком на голове подняла руки и стала ими интенсивно махать. «Вот так вот? Нечего себе!» — удивился Макаров. К слову, в годовщину спортсмен подарил Кудрявцевой корзинку с цветами. Потом они вдвоем нежились на солнышке во дворе. Телеведущую раньше часто пытались подколоть на счет разницы в возрасте с ее возлюбленным. Однако сама Лера предпочитает смеяться над сплетнями и демонстрировать идиллию.