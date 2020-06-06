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Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Заговорила»: Лера Кудрявцева запечатлела дочку в малиновых джинсах и модной жилетке

Телеведущая поделилась трогательными кадрами с подросшей наследницей.

«Заговорила»: Лера Кудрявцева запечатлела дочку в малиновых джинсах и модной жилетке
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала день рождения. Знаменитой телеведущей исполнилось 49 лет. Поклонники поражаются тому, как выглядит девушки в столь зрелом возрасте. Многие отмечают, что она нисколько не постарела за минувшие годы. Звезда не скрывает, что главной ее отрадой является дочка Мария. Девочка в августе отметит двухлетие. Телеведущая каждую свободную минуту проводит с малышкой.

Пока не было карантина, Кудрявцева водила кроху на развивающие занятия и в бассейн. Девочка с удовольствием учила цвета, развивала моторику рук и логику. Но в самоизоляции телеведущая сама занимается с девочкой. Ко всему прочему, Мария растет модницей, как мама. Лера облачает свою наследницу в яркие наряды. Накануне звезда запечатлела кроху дома в яркой лимонной футболке с принтом. Девочка рисовала за столом.

«Машенька, это ты что рисуешь? Радугу?», — поинтересовалась мама. «Да», — уверенно ответила малышка.

А позже они отправились гулять. В гости к звезде приехали племянник, крестный и старший сын Жан. Дочка Кудрявцевой на лужайке бегала в малиновых джинсах, розовой толстовке и стильном сером пуховике с принтом. Многие поклонники пришли в восторг от маленькой модницы. «Заговорила», «Какая яркая милашка», «Можно еще фото, она прекрасна», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Дочь Леры Кудрявцевой. Фото: instagram.com/leratv/

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