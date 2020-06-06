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Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Найди пару отличий»: Кудрявцева собрала в одной компании мужа, сына, крестного и племянника

Телеведущая поделилась красивым кадром с близкими людьми.

«Найди пару отличий»: Кудрявцева собрала в одной компании мужа, сына, крестного и племянника
Кудрявцева поделилась снимком с близкими людьми/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram опубликовала забавный кадр. На снимке можно увидеть ее молодого мужа хоккеиста Игоря Макарова. Также на кадре ее сын от первого брака Жан, племянник и крестный.

«Крестный, сын, племянник, муж. Найди пару отличий, как говорится».

Лера Кудрявцева

Отметим, что своего сына она родила в 1990 году от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Не так давно Жан отмечал тридцатилетие. Ранее Кудрявцева рассказывала, почему наградила сына таким необычным именем. Оказывается, в юности она фанатела от популярного актера Жана-Клода Ван Дамма. У нее в квартире было огромное количество постеров с этим актером, который блистал на экранах в девяностых годах прошлого века.

Добавим, что чуть меньше двух лет назад Лера Кудрявцева стала во второй раз мамой. От хоккеиста у нее родилась дочь Маша. В августе девочке исполнится два годика. Сейчас телезвезда все свое свободное время уделяет маленькому ребенку.

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Жан ЛенюкЖан-Клод Ван ДаммИгорь МакаровЛера КудрявцеваСергей Ленюк
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